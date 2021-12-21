«Ковбоя» после возлияния в кафе и стрельбы увезли в отдел полиции в Купчино

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали местного жителя, который устроил стрельбу у кафе.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря в пресс-службе ГУ МВД, наряд вызывали накануне около трех дня на проспект Славы, 43/49. Сотрудники нашли у кафе, расположенного в доме, сильно пьяного 43-летнего мужчину. По словам очевидцев, после того, как он фактически вывалился из заведения, то достал пистолет и с дюжину раз выстрелил в воздух.



«Ковбоя» доставили в отдел полиции. У него изъяли травматический пистолет, на который у мужчины было разрешение.

