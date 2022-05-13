Петербургскому активисту Горожанко вменили «митинговую» статью. На него пожаловался бдительный гражданин

Петербургский активист Фёдор Горожанко получил от полиции уведомление о возбуждении административного производства по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом он сообщил 13 мая в социальных сетях.



Проверку в отношении Горожанко начали проводить после того, как в полицию отправили жалобу о полученном от активиста электронном письме. В рассылке для своих подписчиков Горожанко критиковал боевые действия на территории Украины и призывал петербуржцев выходить на несогласованные акции протеста. Автор жалобы также отметил, что в письме активист оскорблял действующего президента.

