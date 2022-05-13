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    Петербургскому активисту Горожанко вменили «митинговую» статью. На него пожаловался бдительный гражданин

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    2 комментария

    Петербургский активист Фёдор Горожанко получил от полиции уведомление о возбуждении административного производства по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом он сообщил 13 мая в социальных сетях.

    Проверку в отношении Горожанко начали проводить после того, как в полицию отправили жалобу о полученном от активиста электронном письме. В рассылке для своих подписчиков Горожанко критиковал боевые действия на территории Украины и призывал петербуржцев выходить на несогласованные акции протеста. Автор жалобы также отметил, что в письме активист оскорблял действующего президента.

    Горожанко сейчас находится не в России. О своем отъезде он рассказал в конце февраля.

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    Комментарии (2)

    VVM1962
    ну кто-то должен сказать, что король то голый.
    VKuser198029047
    А что это за зверь такой - "петербургский активист"?
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