Горожанко, назвавший дело против Навального абсурдным, уехал из России

В суде 21 февраля Горожанко заявил о давлении со стороны следствия для того, чтобы он дал нужные показания. Дело против Навального он назвал абсурдным. «Фонтанке» Горожанко рассказывал, что его заставляли заучивать нужные показания, чтобы «показать, что Навальный всем руководил и имел влияние, чтобы совершить мошенничество».



«Они мне говорили, что легко стать из свидетеля обвиняемым, тем более что в деле обвиняется группа, а я занимался рассылками с призывом идти на митинги и призывом донатить, то есть это экстремизм и мошенничество. Просили говорить, как они просят, с Навальным не разговаривать, на суд ехать с ними. Составили некую картину, как они видят, как это должно быть, и дали несколько намёков, что будет, если это не состоится. Паяльником в меня не тыкали, но всё равно довольно неприятно», — говорил он.

