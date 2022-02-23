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Горожанко, назвавший дело против Навального абсурдным, уехал из России

Петербургский активист Фёдор Горожанко, выступивший свидетелем в суде по делу против Алексея Навального, уехал из России. Эту информацию он подтвердил «Фонтанке» 23 февраля. По его словам, он находится сейчас в безопасном месте.

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В суде 21 февраля Горожанко заявил о давлении со стороны следствия для того, чтобы он дал нужные показания. Дело против Навального он назвал абсурдным. «Фонтанке» Горожанко рассказывал, что его заставляли заучивать нужные показания, чтобы «показать, что Навальный всем руководил и имел влияние, чтобы совершить мошенничество».

«Они мне говорили, что легко стать из свидетеля обвиняемым, тем более что в деле обвиняется группа, а я занимался рассылками с призывом идти на митинги и призывом донатить, то есть это экстремизм и мошенничество. Просили говорить, как они просят, с Навальным не разговаривать, на суд ехать с ними. Составили некую картину, как они видят, как это должно быть, и дали несколько намёков, что будет, если это не состоится. Паяльником в меня не тыкали, но всё равно довольно неприятно», — говорил он.

На второй день на заседание суда Горожанко не явился. Лефортовский районный суд рассматривает дело в отношении политика Алексея Навального. Заседания проходят в Покровской ИК-2, где сидит оппозиционер. Его обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве при сборе пожертвований.

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Комментарии (21)

orlovandrei1986
правильно, что свалил
я бы тоже куда-нить свалил
но денег нет...
Zingelshooher
Да таких "активистов" полный портал Наш СПБ", тока шифруются.... А власти, как идиоты у них на поводу идут... Ждите... Дальше - больше...
274074696
Приедет обратно с войсками НАТО.
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