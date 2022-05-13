В Петербурге на месяц продлили ковидные ограничения. Маски пока остались

Действующие коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 15 июня. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Смольного.

Там отметили, что решение принято «в связи с истечением срока действия ограничительных мер с 16 мая» и на основании предписания городского главного государственного санитарного врача.

Масочный режим пока остается в силе. В пятницу губернатор Александр Беглов направил письмо главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением о его отмене. «В случае получения положительного ответа требование носить маски будет отменено», — добавили в Смольном.

Антиковидных мер в городе сохраняется не так много. Помимо масок, в Петербурге запрещено проведение митингов и других публичных акций без особого согласования, а максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий может составлять не более 2 тысяч человек.