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    В Софии показали «Крик украинской матери». Жуткая скульптура встала напротив памятника Советской армии

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    16 комментариев

    В Болгарии появилась скульптура «Крик украинской матери». Ее установили в Княжеском саду Софии напротив памятника в честь советских воинов-освободителей. Об этом сообщают местные СМИ.

    Автор произведения — скульптор Недельчо Костадинов. Как отмечает телеканал BTV, памятник появился с целью «осуждения действий России против Украины». Его установка проходила 12 мая при усиленном присутствии полиции, ведь в сад пришли не только сторонники, но и противники новой достопримечательности. В ходе мероприятия также состоялся импровизированный концерт.

    «Украинская мать» уже вызвала неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях. Она действительно напоминает скорее героиню фильмов ужасов.

    автор видео: BNN — Bulgarian news network / YouTube

    «Лично для меня статуя не имеет эстетической ценности, по крайней мере, я никак не понимаю это искусство. Если бы я был украинцем, то не был бы счастлив видеть такой памятник украинской матери или жене», — цитирует депутата Народного собрания Болгарии Николая Дренчева издание Bgonair.

    Увеличенная версия скульптуры скоро будет установлена на постоянной основе прямо напротив памятника Советской армии.

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    Комментарии (16)

    AlBerkut
    А что, вылитая дiвчина из нэзалэжной 😎😂😂😂😂
    А кто не согласен - тот смеет идти против всей Европы, ЕС, НАТО и кого там ещё 😂😂😂
    Pilat
    Какая закраина, такая и мать
    266228289
    Человек "со сложной судьбой" ваял, или просто недоумок? Так образ метери искорежить...
    Когда эта укроаналия закончится, все станут невероятно счастливы. Ваятеля наградить мешком мусора надо бы, мусорное искусство должно быть поощряемо мусором
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