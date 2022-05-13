В Софии показали «Крик украинской матери». Жуткая скульптура встала напротив памятника Советской армии

В Болгарии появилась скульптура «Крик украинской матери». Ее установили в Княжеском саду Софии напротив памятника в честь советских воинов-освободителей. Об этом сообщают местные СМИ.



Автор произведения — скульптор Недельчо Костадинов. Как отмечает телеканал BTV, памятник появился с целью «осуждения действий России против Украины». Его установка проходила 12 мая при усиленном присутствии полиции, ведь в сад пришли не только сторонники, но и противники новой достопримечательности. В ходе мероприятия также состоялся импровизированный концерт.

