В Софии показали «Крик украинской матери». Жуткая скульптура встала напротив памятника Советской армии

В Болгарии появилась скульптура «Крик украинской матери». Ее установили в Княжеском саду Софии напротив памятника в честь советских воинов-освободителей. Об этом сообщают местные СМИ.
Автор произведения — скульптор Недельчо Костадинов. Как отмечает телеканал BTV, памятник появился с целью «осуждения действий России против Украины». Его установка проходила 12 мая при усиленном присутствии полиции, ведь в сад пришли не только сторонники, но и противники новой достопримечательности. В ходе мероприятия также состоялся импровизированный концерт.
«Украинская мать» уже вызвала неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях. Она действительно напоминает скорее героиню фильмов ужасов.
автор видео: BNN — Bulgarian news network / YouTube
«Лично для меня статуя не имеет эстетической ценности, по крайней мере, я никак не понимаю это искусство. Если бы я был украинцем, то не был бы счастлив видеть такой памятник украинской матери или жене», — цитирует депутата Народного собрания Болгарии Николая Дренчева издание Bgonair.
Увеличенная версия скульптуры скоро будет установлена на постоянной основе прямо напротив памятника Советской армии.