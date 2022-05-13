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    Боевые действия на Украине

    Еще трое военнослужащих из Ленинградской области погибли на Украине

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    Трое военнослужащих из Всеволожского и Тосненского районов Ленинградской области погибли во время спецоперации на Украине. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким погибших российских военных.

    «При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины Николев Алексей Алексеевич, Орлов Вадим Васильевич, Червинский Родион Сергеевич. Они отдали свои жизни во имя сохранения мира на Земле, защищая жителей Донбасса, освобождая Украину от нацистов», — говорится в обращении главы региона.

    Недавно в Петербурге простились с двумя военнослужащими, погибшими на Украине.

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