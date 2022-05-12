В Петербурге простились с двумя военнослужащими, погибшими на Украине



В Петербурге простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым и ефрейтором Андреем Афанасьевым, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Смольного.



Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших российских военнослужащих.

Лейтенант Шувалов посмертно награжден орденом Мужества, ефрейтор Афанасьев представлен к награждению орденом Мужества.



В Ленинградской области простились с 27-летним старшим сержантом Никитой Петровым. У него остались двое детей. Младшему из них четыре года, а старшему — шесть лет.

