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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге простились с двумя военнослужащими, погибшими на Украине

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    В Петербурге простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым и ефрейтором Андреем Афанасьевым, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Смольного.

    Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших российских военнослужащих.

    Лейтенант Шувалов посмертно награжден орденом Мужества, ефрейтор Афанасьев представлен к награждению орденом Мужества.

    В Ленинградской области простились с 27-летним старшим сержантом Никитой Петровым. У него остались двое детей. Младшему из них четыре года, а старшему — шесть лет.

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