Под Петербургом ухудшается погода: МЧС предупреждает о грозах в Ленобласти

Как сообщили в ведомстве спасателей во второй половине дня в пятницу, 13 мая, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 1–2 часа местами на западе Ленобласти ожидаются грозы.



В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, в МЧС рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на акватории, а также от посещения лесов. Хозяйственные вещи просят убрать со двора и балконов, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, жителям рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

