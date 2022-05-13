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    Под Петербургом ухудшается погода: МЧС предупреждает о грозах в Ленобласти

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    Главное управление МЧС России по Ленинградской области выступило с предупреждением об ухудшении метеорологической обстановки в регионе вечером накануне выходных.

    Как сообщили в ведомстве спасателей во второй половине дня в пятницу, 13 мая, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 1–2 часа местами на западе Ленобласти ожидаются грозы.

    В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, в МЧС рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на акватории, а также от посещения лесов. Хозяйственные вещи просят убрать со двора и балконов, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, жителям рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что днем 13 мая также из-за ухудшения погоды «желтый» уровень опасности был объявлен и в Петербурге.

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