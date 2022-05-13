Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам в парке Победы

Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника советским воинам в парке Победы. За снос 13 мая проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

«Поручить агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», — приводит текст документа РИА Новости.

Губернатор Александр Дрозденко уже заявил, что Ленинградская область готова принять и разместить монумент.

Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

