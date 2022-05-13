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    Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам в парке Победы

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    19 комментариев

    Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника советским воинам в парке Победы. За снос 13 мая проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

    «Поручить агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», — приводит текст документа РИА Новости.

    Губернатор Александр Дрозденко уже заявил, что Ленинградская область готова принять и разместить монумент.

    Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

    Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.

    В апреле 1996 года 9-й съезд националистического Движения за национальную независимость Латвии принял резолюцию о сносе памятника Освободителям Риги. В 1997 году его попытались взорвать, после чего Рижская дума выделила 10500 латов на ремонт и ещё 18 тысяч — на благоустройство территории. Позднее парк пытались переоборудовать, но инициатива не получила активной поддержки.

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    Комментарии (19)

    Дядя Бо
    Лучше уж, с памятниками воевать, чем валить друг друга.
    Андрей_спб
    За то у нас есть памятники тому, кто убил больше половины населения своих земель и все норм.
    Huga Birchtree
    Те кто живут благодаря героям этого монумента, проголосовали за его снос. Я не хочу в это верить. Это возрождение фашизма! Такое быть не должно!
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