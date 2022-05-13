В петербургском метро отремонтировали два эскалатора: удобнее станет на «Фрунзенской» и на переходе с «Садовой» на «Сенную площадь»

Ремонт сразу двух эскалаторов завершили за два последних дня в петербургском метро. В пятницу капитальные работы закончились на эскалаторе № 1 станции «Фрунзенская», днем ранее — на переходе с «Садовой» на «Сенную площадь».

Как сообщили во второй половине дня 13 мая в ГУП «Петербургский метрополитен», капитальный ремонт эскалатора на «Фрунзенской» длился почти два месяца. За это время там отремонтировали 457 ступеней и заменили 365,6 погонных метра тяговых цепей.



Что касается эскалатора № 2 на переходе с «фиолетовой» ветки на «синюю», где работы завершились накануне, то там обновлению подверглись 242 ступени. Также отремонтировано 193,6 погонных метра тяговых цепей.



Ранее «Фонтанка» писала, что вплоть до 30 июня по рабочим дням с утра также из-за ремонта эскалатора ограничен вход на станцию метро «Улица Дыбенко».

