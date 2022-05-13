В петербургском метро отремонтировали два эскалатора: удобнее станет на «Фрунзенской» и на переходе с «Садовой» на «Сенную площадь»

Ремонт сразу двух эскалаторов завершили за два последних дня в петербургском метро. В пятницу капитальные работы закончились на эскалаторе
Как сообщили во второй половине дня 13 мая в ГУП «Петербургский метрополитен», капитальный ремонт эскалатора на «Фрунзенской» длился почти два месяца. За это время там отремонтировали 457 ступеней и заменили 365,6 погонных метра тяговых цепей.
Что касается эскалатора
Ранее «Фонтанка» писала, что вплоть до 30 июня по рабочим дням с утра также из-за ремонта эскалатора ограничен вход на станцию метро «Улица Дыбенко».