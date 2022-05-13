В ПФР рассказали, сколько ждать выплату пособия на детей от 8 до 17 лет после подачи заявления

Пенсионный фонд РФ выпустил разъяснения по поводу того, сколько времени нужно ждать выплату пособия на детей от 8 до 17 лет после подачи соответствующего заявления семьям с низкими доходами.

Например, если вы подали заявление 1 мая (или предварительно на портале «Госуслуги» в период с 26 по 30 апреля), оно будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, но не позднее 19 мая. Если решение по заявлению вынесено 17 мая, средства будут выплачены не позднее 24 мая, уточнили в Пенсионном фонде.

Как пояснили в ОПФР 13 мая, рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение одного рабочего дня. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату. В таком случае заявление, поданное 1 мая, будет рассмотрено не позднее 17 июня, и не позднее 24 июня поступит выплата.



В ПФР особо обращают внимание, что первая выплата производится не позднее 5 рабочих дней после её назначения. В мае 2022 года выплата пособия будет осуществлена за апрель — май. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.



По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется за прошедший период начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребёнком возраста 8 лет.



Ранее «Фонтанка» писала, что новые ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами начали выплачивать в России с 11 мая.