В Петербурге арестовали напавшего с перцовым баллончиком на сотрудников ДПС

Мужчина, который распылил перцовый баллончик в лица троим сотрудникам ДПС на улице Уточкина, арестован.

Как сообщает 13 мая объединенная пресс-служба городских судов, нарушитель — Артём Саяпин по решению Приморского райсуда останется под стражей до 10 июля. Его обвиняют в применении насилия против представителя власти. Кроме того, теперь его подозревают еще и в угоне с пьяным вождением.



«Фонтанка» рассказывала, как 11 мая полицейские остановили на улице Уточкина «Ниссан» с 27-летним водителем за рулем. У мужчины не было прав, он попытался сбежать и пустил в ход перцовый баллончик.

