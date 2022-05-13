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    В Петербурге арестовали напавшего с перцовым баллончиком на сотрудников ДПС

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    Мужчина, который распылил перцовый баллончик в лица троим сотрудникам ДПС на улице Уточкина, арестован.

    Как сообщает 13 мая объединенная пресс-служба городских судов, нарушитель — Артём Саяпин по решению Приморского райсуда останется под стражей до 10 июля. Его обвиняют в применении насилия против представителя власти. Кроме того, теперь его подозревают еще и в угоне с пьяным вождением.

    «Фонтанка» рассказывала, как 11 мая полицейские остановили на улице Уточкина «Ниссан» с 27-летним водителем за рулем. У мужчины не было прав, он попытался сбежать и пустил в ход перцовый баллончик.

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