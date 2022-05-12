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    Водитель без прав ответит за атаку на сотрудников ДПС с перцовым баллончиком на севере Петербурга

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    1 комментарий

    Недобросовестный водитель распылил на сотрудников ДПС из перцового баллончика недалеко от станции метро «Комендантский проспект». История уже стала уголовным делом о применении насилия против представителя власти, сообщает 12 мая пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

    По данным ведомства, накануне полицейские остановили на улице Уточкина «Ниссан» с 27-летним мужчиной за рулем. Оказалось, что гражданин лишен водительских прав, но отвечать за это не собирался: он попытался сбежать и использовал перцовый баллончик. «Фонтанка» показывала видео с последствиями его атаки на полицейских.

    Три сотрудника ДПС получили ожоги глаз, но продолжили работу, получив медицинскую помощь. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения и предъявлении обвинения.

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    Комментарии (1)

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    Ответит если поймают. А как его поймать- у него же баллончик....
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