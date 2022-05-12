Водитель без прав ответит за атаку на сотрудников ДПС с перцовым баллончиком на севере Петербурга

Недобросовестный водитель распылил на сотрудников ДПС из перцового баллончика недалеко от станции метро «Комендантский проспект». История уже стала уголовным делом о применении насилия против представителя власти, сообщает 12 мая пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.



По данным ведомства, накануне полицейские остановили на улице Уточкина «Ниссан» с 27-летним мужчиной за рулем. Оказалось, что гражданин лишен водительских прав, но отвечать за это не собирался: он попытался сбежать и использовал перцовый баллончик. «Фонтанка» показывала видео с последствиями его атаки на полицейских.

