Пока в Петербурге и Москве ждут сильный ветер, посмотрите, что он наделал в других регионах

Сильный ветер ждут в пятницу, 13 мая, в Петербурге и в Москве, где МЧС распространило экстренное предупреждение, а минувшим вечером из-за разгула стихии остались без света более 520 населенных пунктов в пяти регионах России, сообщает ТАСС. В соцсетях распространяются видео и фотографии последствий непогоды.
«В результате сильного ветра без электроснабжения осталось 522 населенных пункта в Брянской, Тверской, Калужской, Курской и Орловской областях. Общее число обесточенных жилых домов — свыше 15,6 тыс.», — рассказал источник агентства в экстренных службах.
В Брянской области пострадали три человека, в том числе ребёнок.
В общей сложности более сотни автомобилей в разных регионах получили повреждения от упавших деревьев, с нескольких сотен домов частично снесло кровлю.
К утру пятницы электроснабжение полностью восстановлено в Калужской и Тверской областях, в остальных — частично.
В Белоруссии и на Украине 12 мая тоже бушевал ветер.