За три года в Петербурге заменят почти 50 км трамвайных путей

В ближайшие три года в Петербурге в рамках Адресной инвестиционной программы планируется капитально отремонтировать трамвайные пути на 36 участках. Сейчас ремонт идет в Кировском районе, закончить его должны к середине лета, потом до осени будут благоустраивать участок.

С 2022-го по 2024 год планируется заменить рельсы в общей сложности на 48,7 километра трамвайных путей в десяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба городской администрации.



Сейчас идет ремонт на проспекте Стачек. Всего по проекту должны проложить почти 6,5 километров рельсов на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо. На отрезке от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта монтаж путей уже завершен, следующий этап — от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода. Здесь ремонт будет идти параллельно с оформлением разрешения КГИОП, поскольку один из узлов находится в зоне объекта культурного наследия «Историческая трасса Петергофской дороги». Основные работы на Стачек планируют завершить до 15 июля, затем до 14 октября должны выполнить благоустройство территории.