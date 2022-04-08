Движение по Обводному, Стачек и другим улицам ограничат с середины апреля

С 11 по 15 апреля для прокладки водопровода перекроют движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



С 12 по 30 апреля будет ограничен проезд по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта. Там ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует дорожное покрытие.

На Петроградской стороне с 12 апреля по 31 мая ограничат движение по Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева, Левашовскому проспекту, Пионерской и Новоладожской улицам. ООО «Гарантэнерго» будет прокладывать там кабельную линию.