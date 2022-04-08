Движение по Обводному, Стачек и другим улицам ограничат с середины апреля

С 11 по 15 апреля для прокладки водопровода перекроют движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
С 12 по 30 апреля будет ограничен проезд по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта. Там ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует дорожное покрытие.
На Петроградской стороне с 12 апреля по 31 мая ограничат движение по Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева, Левашовскому проспекту, Пионерской и Новоладожской улицам. ООО «Гарантэнерго» будет прокладывать там кабельную линию.
Также с 12 апреля и до 26 мая для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца. Работы выполнит АО «НИК».
А с 14 апреля по 14 июля будет ограничено движение транспорта по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова. Там АО «Стройинвест» будет ремонтировать трамвайные пути.