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    Движение по Обводному, Стачек и другим улицам ограничат с середины апреля

    Новые закрытия и ограничения движения из-за дорожных работ и прокладки коммуникаций вступят в силу в ближайшие дни в четырех районах Петербурга: Невском, Адмиралтейском, Петроградском и Кировском. Об этом 8 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

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    С 11 по 15 апреля для прокладки водопровода перекроют движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    С 12 по 30 апреля будет ограничен проезд по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта. Там ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует дорожное покрытие.

    На Петроградской стороне с 12 апреля по 31 мая ограничат движение по Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева, Левашовскому проспекту, Пионерской и Новоладожской улицам. ООО «Гарантэнерго» будет прокладывать там кабельную линию.

    Также с 12 апреля и до 26 мая для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца. Работы выполнит АО «НИК».

    А с 14 апреля по 14 июля будет ограничено движение транспорта по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова. Там АО «Стройинвест» будет ремонтировать трамвайные пути.

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