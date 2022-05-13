Путин рассказал, что российско-украинские переговоры заблокированы Киевом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в котором рассказал о переговорах между Россией и Украиной. Об этом 13 мая говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора была дана оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые, как сообщается в публикации, заблокированы Киевом. Также речь шла об эвакуации людей с «Азовстали», проходившей при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

Главы государств условились продолжать дискуссии по ситуации на Украине по различным каналам.

