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    Боевые действия на Украине

    Путин рассказал, что российско-украинские переговоры заблокированы Киевом

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    3 комментария

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в котором рассказал о переговорах между Россией и Украиной. Об этом 13 мая говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    В ходе разговора была дана оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые, как сообщается в публикации, заблокированы Киевом. Также речь шла об эвакуации людей с «Азовстали», проходившей при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

    Главы государств условились продолжать дискуссии по ситуации на Украине по различным каналам.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    Dmitry Antonov
    Очень лаконичное и дипломатичное описание телефонного разговора.
    dragvs
    Так позиция Германии это вывод российских войск с территории Украины. Что мешает вывести российские войска чтобы "разблокировать" позицию Киева?
    265927066
    Какой плохой Киев.......и добрый хороший Путин.........
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