После снижения ставок спрос на ипотеку в мае вырос вдвое

Снижение ключевой ставки ЦБ в конце апреля с последующим снижением и ставок по ипотеке заметно подстегнуло интерес к кредитам на жилье. По данным ВТБ, за пять рабочих дней мая заемщики оформили уже около 18 тысяч заявок на ипотеку, что вдвое выше результатов последней недели апреля. Сейчас каждый день на ипотеку подают около 3 тысяч заявлений, что на 85 % больше значений второй половины апреля.



— Снижение ключевой ставки в апреле до 14 % существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — В первую очередь, это оживило сегмент вторичного жилья, где в период «заградительных» тарифов сформировался отложенный спрос. Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50 % , тогда как в апреле не превышала 30 % . Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9 % .

