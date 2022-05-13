Петербург вышел на первое место по числу госпитализаций с коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург обошел Москву и другие регионы России по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом за сутки.

В городе в больницы доставили 174 человека (накануне — 187), скончались — 12. В Москве — 149 и 15, соответственно. Об этом 13 мая сообщается на сайте федерального оперштаба.

По зарегистрированным новым случаям Петербург опустился на второе место с 337 случаями, в Москве таких насчитали 474.

В России за сутки выявили 4 896 новых случаев COVID-19, скончались 105 человек. Госпитализировали 2 506 пациентов. Выписали в связи с выздоровлением 7 257 человек.



Коронавирусная инфекция начала распространяться и в Северной Корее. В минувший четверг Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, где обсуждали «самую серьёзную чрезвычайную ситуацию». На лице северокорейского лидера была маска — впервые с начала пандемии, пишет издание Yonhap.