Yonhap: В Северной Корее взрывной рост коронавируса, есть умершие. Ким Чен Ын надел маску

Коронавирусная инфекция распространяется по Северной Корее: есть не только заболевшие, но и умершие. Об этом 13 мая сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство республики.
Как пишет издание, COVID-19 стал причиной смерти шести человек. При этом уже выявлено более 18 тысяч заболевших. В минувший четверг Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, где обсуждали «самую серьёзную чрезвычайную ситуацию». На лице северокорейского лидера была маска — впервые с начала пандемии, уточняет Yonhap.
За два года Пхеньян ни разу официально не отчитывался о случаях заражения коронавирусом. Однако в июне 2020 года было подозрение — в городе недалеко от границы с Южной Кореей нашли человека с симптомами «злобного вируса».
12 мая южнокорейское агентство со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщило, что в стране объявлено «внезапное ЧП»: анализы пациентов с лихорадкой показали, что у них «омикрон».