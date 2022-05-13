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    Yonhap: В Северной Корее взрывной рост коронавируса, есть умершие. Ким Чен Ын надел маску

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    Коронавирусная инфекция распространяется по Северной Корее: есть не только заболевшие, но и умершие. Об этом 13 мая сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство республики.

    Как пишет издание, COVID-19 стал причиной смерти шести человек. При этом уже выявлено более 18 тысяч заболевших. В минувший четверг Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, где обсуждали «самую серьёзную чрезвычайную ситуацию». На лице северокорейского лидера была маска — впервые с начала пандемии, уточняет Yonhap.

    Фото: Скриншот с сайта агентства Yonhap
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    За два года Пхеньян ни разу официально не отчитывался о случаях заражения коронавирусом. Однако в июне 2020 года было подозрение — в городе недалеко от границы с Южной Кореей нашли человека с симптомами «злобного вируса».

    12 мая южнокорейское агентство со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщило, что в стране объявлено «внезапное ЧП»: анализы пациентов с лихорадкой показали, что у них «омикрон».

    Фото: Скриншот с сайта агентства Yonhap

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