Yonhap: В Северной Корее взрывной рост коронавируса, есть умершие. Ким Чен Ын надел маску

Коронавирусная инфекция распространяется по Северной Корее: есть не только заболевшие, но и умершие. Об этом 13 мая сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство республики.



Как пишет издание, COVID-19 стал причиной смерти шести человек. При этом уже выявлено более 18 тысяч заболевших. В минувший четверг Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, где обсуждали «самую серьёзную чрезвычайную ситуацию». На лице северокорейского лидера была маска — впервые с начала пандемии, уточняет Yonhap.