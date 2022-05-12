«Внезапное ЧП» объявлено в Северной Корее. Там — первый случай ковида

КНДР сообщила о самом первом случае заражения коронавирусом, до этого власти уверяли, что COVID-19 в стране нет. Новость передаёт южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».



«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <...>, возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении по итогам заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР 12 мая, на котором присутствовал Ким Чен Ын (цитата по РИА Новости).

