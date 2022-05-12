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    COVID-19

    «Внезапное ЧП» объявлено в Северной Корее. Там — первый случай ковида

    4357
    4 комментария

    КНДР сообщила о самом первом случае заражения коронавирусом, до этого власти уверяли, что COVID-19 в стране нет. Новость передаёт южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

    «В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <...>, возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении по итогам заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР 12 мая, на котором присутствовал Ким Чен Ын (цитата по РИА Новости).

    Ким Чен Ын назвал ЧП «внезапным», отмечает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <...> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <...> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал лидер страны.

    8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне взяли анализы. Оказалось, что у них «омикрон» (вариант BA.2).

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    Комментарии (4)

    274818111
    Риторика у Кима, как у нашего Гаранта.
    Безработный из Твери
    - все под полным контролем, у нас всего 5 зараженных на всю страну.
    - а сколько тестов было?
    - 5
    morzh
    С Китая первый тест завезли просто.
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