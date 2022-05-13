Япония запрещает экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования

Япония расширяет список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Запрет вступит в силу 20 мая.



В обновлённый документ добавлено 14 наименований. Среди них — 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений, катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов.

