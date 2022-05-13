Япония запрещает экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования

Япония расширяет список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Запрет вступит в силу 20 мая.
В обновлённый документ добавлено 14 наименований. Среди них — 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений, катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов.
Япония уже приняла несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий в общей сложности содержится более 300 наименований. В санкционные списки включены более 200 российских компаний и организаций, а также более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Иностранные государства отреагировали санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую всем этим событиям.