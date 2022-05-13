Как организм предупреждает о риске инфаркта мозга: названы 4 признака

А для профилактики инсульта советуют следить за питанием и проходить регулярные осмотры Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ишемический инсульт, или иначе — инфаркт мозга, возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга: его клетки начинают отмирать, не получая необходимые им кислород и питательные вещества. На него приходится около 85 процентов всех инсультов, рассказывает «Доктор Питер».

Для профилактики инсульта советуют следить за питанием и образом жизни, проходить регулярные обследования. Но также важно знать симптомы смертельно опасного состояния и возможные предвестники, чтобы не упустить драгоценное время.



Китайские специалисты назвали 4 сигнала, которые может подавать организм при приближении ишемического инсульта. Если появится хоть один из них, лучше обратиться к врачу и проверить здоровье.

Скованность в шее

Перед приступом ишемического инсульта руки и ноги начинают плохо слушаться — это явные симптомы, которые невозможно не заметить. Однако есть и менее заметные. Например, если вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете, что шейный отдел позвоночника малоподвижен, а нижняя челюсть не может дотянуться до верхней части груди, если вы опустите голову. Как пишет издание Sina, это тоже тревожный сигнал, который может указывать на риск сосудистой катастрофы.

Неповоротливость языка

Если вы заметили, что язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены. Недостаточное кровоснабжение влияет на контроль мозга над лицевым нервом — а это, в свою очередь, вызывает скованность лицевых мышц, языка и невнятную речь.



Потемнение в глазах

Потемнение в глазах в этих случаях обычно длится недолго — через несколько минут или даже секунд всё восстанавливается. Это временное ухудшение зрения может проходить без каких-либо последствий. Но часто оно бывает и перед ишемическим инсультом, что связано с образованием тромбов в стволе головного мозга, мозжечке или варолиевом мосту. Поэтому, если такое случается, желательно перестраховаться и обратиться к врачу.

Ночные кровотечения из носа

Если со слизистой оболочкой носа всё в порядке и в организме нет дефицита воды, частые носовые кровотечения по ночам — тоже один из возможных предвестников ишемического инсульта. Ночью кровь по сосудам течет медленнее и артериальное давление стабильно. Если случается внезапное кровотечение, это может говорить о скачках давления, которые приводят к повреждению капилляров в носовой полости. Основная же причина может заключаться в закупорке сосудов, снабжающих кровью головной мозг, что и вызывает рост артериального давления.



Другие признаки

Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:

Face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;

лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ; Arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;

рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу; Speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;

речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят; Touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела. А российские ученые выяснили, какая головная боль может быть предвестником ишемического инсульта. О том, что человеку грозит опасное заболевание, может сигнализировать сторожевая головная боль — она появляется за 3–4 дня до инсульта. В ходе эксперимента выяснилось, что у перенесших инсульт преобладали головные боли нового типа (такие, каких раньше никогда не было) и головные боли с измененными характеристиками (отличались интенсивностью, высокой частотой, продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, плохо поддавались действию анальгетиков). Около 15% таких пациентов испытывали головную боль в течение последней недели перед инсультом, еще 15% — в начале инсульта.

