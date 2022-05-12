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    В Петербурге установили размер дополнительных выплат раненным на Украине военным

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    Кроме президентских выплат, пострадавшим в ходе спецоперации на Украине военным из Петербурга обещают дополнительную материальную помощь. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

    Как сообщают в Смольном 12 мая, выплата из регионального бюджета будет единовременной и составит максимум 1 миллион рублей. Такую сумму решили платить тем, чья военная травма повлекла инвалидность I. В случае инвалидности II и III группы положены 750 тысяч рублей.

    Получившие контузии и увечья могут рассчитывать на 500 тысяч.

    Предоставлять матпомощь будут военным, служащим в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, которые принимают участие в спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине. Обязательное условие — Петербург как место проживания или временной регистрации на момент получения ранения.

    Семьям погибших военнослужащих положены страховка и единовременное пособие в сумме 7,421 млн рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи и некоторые другие меры соцподдержки. Это закон, который предусматривает выплаты погибшим при исполнении служебного долга. Дополнительно президент Владимир Путин подписал указ конкретно по Украине. Документом предусмотрены 5 млн рублей в случае гибели и 3 млн в случае ранения (это плюс к уже обозначенным законом деньгам).

    О том, кто и как получает эти деньги, читайте в материале «Фонтанки».

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