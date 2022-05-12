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    На проспекте Просвещения «ГАЗель» сбила пенсионерку, перебегавшую дорогу на красный

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    1 комментарий

    Второй раз за четверг, 12 мая, на петербургских дорогах сбили пожилую женщину. На этот раз — на проспекте Просвещения, рассказали в соцсетях очевидцы.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла около половины четвертого дня у дома 68, к. 1. По предварительным данным, на пешеходном переходе «ГАЗель» наехала на 68-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет.

    Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Фонтанка» рассказывала, как на Введенской улице велокурьер сбил пенсионерку. Она получила среднетяжелые травмы.

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    Комментарии (1)

    Мillemelle
    сколько бабулек в масках, спасающихся от вируса, бегает на красный...
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