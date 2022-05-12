На проспекте Просвещения «ГАЗель» сбила пенсионерку, перебегавшую дорогу на красный

Второй раз за четверг, 12 мая, на петербургских дорогах сбили пожилую женщину. На этот раз — на проспекте Просвещения, рассказали в соцсетях очевидцы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла около половины четвертого дня у дома 68, к. 1. По предварительным данным, на пешеходном переходе «ГАЗель» наехала на 68-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Фонтанка» рассказывала, как на Введенской улице велокурьер сбил пенсионерку. Она получила среднетяжелые травмы.