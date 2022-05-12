На пустой Введенской улице велокурьер умудрился сбить пенсионерку

Типичное для сезона и совершенно несуразное по обстоятельствам ДТП случилось на Петроградской стороне 12 мая. Велокурьер наехал на пожилую женщину, переходящую улицу. «Фонтанка» публикует видео.
На кадрах видно, как велосипедист с коробом за плечами едет по велодорожке. Едет спокойно, не гонит и, что называется, «не создает опасных ситуаций». В какой-то момент пожилая петербурженка решается пересечь улицу. Ей это почти удается, но у самой обочины ее настигает везущий еду. Женщина падает, велосипедист, насколько это можно рассмотреть на записи, пытается ее поймать.
Фонтанка
По данным «Фонтанки», пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Аварию дорожная полиция оформить не успела. Курьер уехал.