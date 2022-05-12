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    Петербургу налило восьмибалльных пробок

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    Дождливый четверг продолжает «баловать» петербуржцев аномальными пробками после свободных дорог в праздники. Вечерний час пик, несмотря на более скромные ожидания, город встретил на 8 баллов.

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    По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», в шестом часу вечера 12 мая дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов вместо обычных для этого времени семи. В основном пробки сейчас сконцентрированы в центре, на Петроградской стороне и в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Выборгская». Необычно плотная пробка собралась на Пироговской, Арсенальной и Свердловской набережных, растянувшись на 4,2 километра от Финляндского проспекта до Пискаревского проспекта. В ней можно потерять чуть больше часа, хотя обычно этот участок проезжается за 27 минут.

    Пробка на востоке КАД не просто не уменьшилась, а выросла до 12,3 километра. Затор на внешнем кольце тянется уже от Софийской улицы и продолжается до реки Оккервиль.

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