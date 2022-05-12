Вместе с дождичком в четверг в Петербурге аномальные пробки

Дороги в Петербурге уже к трем часам дня 12 мая оказались загружены больше обычного. Водители под дождем ползут по пробкам в центре и в «самом узком месте» на востоке КАД.

По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог доросла до 5 баллов, что на 1 балл больше обычного. Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайшие три часа, и с пяти часов вечера начнут расти. В час пик аналитики пока прогнозируют терпимые 7 баллов.

Сейчас больше всего пробок в Петербурге на центральных улицах. Особенно плотное движение на Садовой улице и Невском проспекте между Садовой и Фонтанкой, в районе Александровского сада и у площади Восстания, а также на Литейном проспекте от улицы Некрасова в сторону Литейного моста.