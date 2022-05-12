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    Вместе с дождичком в четверг в Петербурге аномальные пробки

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    Дороги в Петербурге уже к трем часам дня 12 мая оказались загружены больше обычного. Водители под дождем ползут по пробкам в центре и в «самом узком месте» на востоке КАД.

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    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог доросла до 5 баллов, что на 1 балл больше обычного. Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайшие три часа, и с пяти часов вечера начнут расти. В час пик аналитики пока прогнозируют терпимые 7 баллов.

    Сейчас больше всего пробок в Петербурге на центральных улицах. Особенно плотное движение на Садовой улице и Невском проспекте между Садовой и Фонтанкой, в районе Александровского сада и у площади Восстания, а также на Литейном проспекте от улицы Некрасова в сторону Литейного моста.

    Уже встало движение на Народной улице, особенно в сторону Ивановской. А на Пулковском и Киевском шоссе вновь скопилась многокилометровая пробка на выезд из города. Затор длиной 5,6 километра растянулся от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Красносельского шоссе.

    На востоке КАД собрался большой затор на внешнем кольце. Уже в 14:15 он тянулся на 7,5 километров, от Октябрьской набережной до реки Оккервиль. Вместе с дорожными работами движению там мешают два ДТП «в самом узком месте» — под мостом в Новосергиевку, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей.

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