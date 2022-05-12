Топонимической комиссии Петербурга предложили переименовать Тиньков переулок

В Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании Тинькова переулка в городе Пушкине. Об этом 12 мая пишет издание 47news. Топоним появился в 2003 году благодаря мистификации маркетологов предпринимателя Олега Тинькова. Они представили комиссии якобы подлинную страницу из энциклопедии Брокгауза и Ефрона со статьей о поставщике пива для императорского дома Василии Порфирьевиче Тинькове. Позже было установлено, что пивовар В. П. Тиньков — вымышленное лицо.

«Это был абсолютно пустой участок с безымянным проездом, который вёл к строящемуся пивному заводу. Я даже ездил смотреть, как возводят эти корпуса. К нам приходили люди, которые попросили назвать переулок в честь Тинькова. Мы объясняли, что по фамилии нельзя, а в притяжательной форме — Тиньков переулок — можно. Они зацепились за это. Даже предоставили нам какой-то мятый листок, якобы из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Надо сказать, что состарен он был идеально, как в фильме «Возвращение "Святого Луки"», — рассказал член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.



Сейчас у комиссии есть тридцать дней, чтобы дать ответ на предложение о переименовании. По данным 47news, просьба о смене названия поступила от частного лица. Член комиссии Ерофеев хотел бы сохранить существующее название в качестве памятника истории про обман, хитрость и изворотливость современных коммерсантов. Однако если дело не ограничится только одним обращением, а просьбы будут настойчивыми, то он согласится на переименование, например на Пивной переулок.

