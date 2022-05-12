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    Топонимической комиссии Петербурга предложили переименовать Тиньков переулок

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    14 комментариев


    В Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании Тинькова переулка в городе Пушкине. Об этом 12 мая пишет издание 47news.

    Топоним появился в 2003 году благодаря мистификации маркетологов предпринимателя Олега Тинькова. Они представили комиссии якобы подлинную страницу из энциклопедии Брокгауза и Ефрона со статьей о поставщике пива для императорского дома Василии Порфирьевиче Тинькове. Позже было установлено, что пивовар В. П. Тиньков — вымышленное лицо.

    «Это был абсолютно пустой участок с безымянным проездом, который вёл к строящемуся пивному заводу. Я даже ездил смотреть, как возводят эти корпуса. К нам приходили люди, которые попросили назвать переулок в честь Тинькова. Мы объясняли, что по фамилии нельзя, а в притяжательной форме — Тиньков переулок — можно. Они зацепились за это. Даже предоставили нам какой-то мятый листок, якобы из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Надо сказать, что состарен он был идеально, как в фильме «Возвращение "Святого Луки"», — рассказал член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

    Сейчас у комиссии есть тридцать дней, чтобы дать ответ на предложение о переименовании. По данным 47news, просьба о смене названия поступила от частного лица. Член комиссии Ерофеев хотел бы сохранить существующее название в качестве памятника истории про обман, хитрость и изворотливость современных коммерсантов. Однако если дело не ограничится только одним обращением, а просьбы будут настойчивыми, то он согласится на переименование, например на Пивной переулок.

    Название Тиньков переулок получил по промышленному объекту — пивоварне «Тинькофф». Сегодня переулок — это 700 метров асфальтового полотна в промзоне на юго-западе города Пушкина.

    Недавно Олег Тиньков заявил, что ему пришлось продать свою долю в Тинькофф Банке после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3% от ее реальной, на его взгляд, стоимости.

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    Комментарии (14)

    Local
    Видимо, кроме вырванной из словаря, бумажки, там ещё много других было?
    муматор
    почти 20 лет дела не было, а тут вот оно как! Зато работой себя обеспечивают за счёт налогоплательщиков.
    Безработный из Твери
    «хотел бы сохранить существующее название в качестве памятника истории про обман, хитрость и изворотливость современных коммерсантов.»

    Лучше сохранить как памятник чиновничьей глупости и взятничеству.
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