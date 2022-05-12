YouTube разблокировал канал «ЛенТВ24» после удаления из-за трансляции парада Победы

На видеохостинге YouTube снова доступен канал «ЛенТВ24», который ранее удалили из-за трансляции парада Победы. Об этом 12 мая заявили представители телеканала.
Из скриншотов сообщений от YouTube следует, что модераторы проверили контент канала и увидели нарушения правил в отношении спама, мошенничества и обмана. Был указан и конкретный материал — праздничный прямой эфир в День Победы.
Затем в YouTube заявили, что повторная проверка нарушений не нашла, и принесли извинения.
Ранее Роскомнадзор потребовал у видеохостинга разблокировать канал и назвал его удаление «актом цензуры».