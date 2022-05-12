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    YouTube разблокировал канал «ЛенТВ24» после удаления из-за трансляции парада Победы

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    2 комментария

    На видеохостинге YouTube снова доступен канал «ЛенТВ24», который ранее удалили из-за трансляции парада Победы. Об этом 12 мая заявили представители телеканала.

    Из скриншотов сообщений от YouTube следует, что модераторы проверили контент канала и увидели нарушения правил в отношении спама, мошенничества и обмана. Был указан и конкретный материал — праздничный прямой эфир в День Победы.

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    Затем в YouTube заявили, что повторная проверка нарушений не нашла, и принесли извинения.

    Фото: «ЛенТВ24» / Telegram
    Фото: «ЛенТВ24» / Telegram
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    Ранее Роскомнадзор потребовал у видеохостинга разблокировать канал и назвал его удаление «актом цензуры».

    Фото: «ЛенТВ24» / Telegram
    Фото: «ЛенТВ24» / Telegram

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    Комментарии (2)

    VKuser49193372
    Может Инстаграм всё-таки, разблокируют? Столько людей там зарабатывали на жизнь.
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