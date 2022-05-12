РКН отреагировал на удаление канала «ЛенТВ24» из-за трансляции парада Победы

Роскомнадзор считает удаление канала «ЛенТВ24» с видеохостинга YouTube нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Об этом говорится в заявлении РКН 12 мая.



Ведомство потребовало от администрации Google разблокировать аккаунт петербургского телеканала и пояснить причину ограничения доступа. На «ЛенТВ24» ранее заявили, что поводом для блокировки стала трансляция мероприятий, посвященных Дню Победы.



«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта», — добавили в РКН.

