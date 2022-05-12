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    РКН отреагировал на удаление канала «ЛенТВ24» из-за трансляции парада Победы

    2447
    2 комментария

    Роскомнадзор считает удаление канала «ЛенТВ24» с видеохостинга YouTube нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Об этом говорится в заявлении РКН 12 мая.

    Ведомство потребовало от администрации Google разблокировать аккаунт петербургского телеканала и пояснить причину ограничения доступа. На «ЛенТВ24» ранее заявили, что поводом для блокировки стала трансляция мероприятий, посвященных Дню Победы.

    «Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта», — добавили в РКН.

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    Комментарии (2)

    А13579
    Цензура. Экспроприация. Агрессия. Какие ещё принципы современной демократии нам продемонстрируют?
    264874211
    Оскорбительное хамство, если конечно речь только о праздновании Великой Победы.
    А канал хороший, часто смотрим.
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