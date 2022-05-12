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    Сенатор Джабаров заявил, что Россия хочет вывезти из Латвии попавший под снос памятник Освободителям Риги

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    15 комментариев

    Памятник Освободителям Риги, который может быть снесен после принятия соответствующего законопроекта в Латвии, можно попытаться вывезти в Россию. Об этом 12 мая заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Если дадут нам это сделать, то надо вывозить. Но я боюсь, они не позволят это сделать. Будем работать по линии МИД», — цитирует сенатора ТАСС.

    Его коллега, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, полагает, что Латвию «необходимо вразумить» жёсткими экономическими мерами. «Я не хочу анонсировать все возможные меры, но у нас есть очень много возможностей, в том числе административно-экономического характера. <...> Соседнюю с нами страну надо вразумить», — сказал он РИА Новости.

    Законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках ранее поддержал сейм республики. Таким образом, власти латвийской столицы устранили юридические препятствия для демонтажа памятника Освободителям Риги и других военных монументов.

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    Комментарии (15)

    252674901
    Джабаров, в Волгоградской области без ухода разрушаются более 500 памятников ВОВ, куда ты их вывезешь?
    Ежи!
    Как достала эта тупость, когда мёртвые мешают жить живым.
    hedgehog_
    пральна. и поставить на дворцовой. и озаборить в целях недопущения чегонибудь
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