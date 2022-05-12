Сенатор Джабаров заявил, что Россия хочет вывезти из Латвии попавший под снос памятник Освободителям Риги

Памятник Освободителям Риги, который может быть снесен после принятия соответствующего законопроекта в Латвии, можно попытаться вывезти в Россию. Об этом 12 мая заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если дадут нам это сделать, то надо вывозить. Но я боюсь, они не позволят это сделать. Будем работать по линии МИД», — цитирует сенатора ТАСС.

Его коллега, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, полагает, что Латвию «необходимо вразумить» жёсткими экономическими мерами. «Я не хочу анонсировать все возможные меры, но у нас есть очень много возможностей, в том числе административно-экономического характера. <...> Соседнюю с нами страну надо вразумить», — сказал он РИА Новости.

