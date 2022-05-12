На фестивале «Петровские ассамблеи 2.0» выступят Niletto, Pharaoh, Slava Marlow и другие

Фестиваль «Петровские ассамблеи 2.0», посвященный Дню города и 350-летнему юбилею Петра Первого, объединит звезд молодежи и петербургские традиции. Всё случится 29 мая на «Газпром Арене».

Гости «Петровских ассамблей» смогут посетить городскую ярмарку, увидеть театрализованное шоу, но главное — насладиться выступлениями звезд новой российской сцены. Лайнап впечатляющий: можно будет потанцевать под рэп автора «Любимки» Niletto, спеть «Ты горишь, как огонь» со Славой Мэрлоу, а также насладиться лирикой Вани Дмитриенко и мрачной эстетикой Pharaoh.

Никто из этих артистов в дополнительном представлении не нуждается, разве что Ваню Дмитриенко массовый слушатель может не знать в лицо, а ведь он — автор одного из главных хитов прошлого года «Москва — Юпитер».

Для «олдов» тоже есть артисты — это диджеи Groove и Smash, которые будут мастерски качать танцпол, которым станет целый стадион.



Впрочем, это только часть праздника. Как рассказывает режиссер фестиваля Виктор Крамер, зрителям стоит ждать фейерверков, полета воздушных шаров, необычных декораций и других спецэффектов. Но всё это торжественное буйство строго концептуально. «То, что будет происходить, является прямым продолжением традиций петровских затей, которые он со свойственной ему целеустремленностью прививал тогдашней России», — поясняет Крамер.

Подробности программы смотрите на сайте.

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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

