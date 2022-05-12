В Кудрово уже переходят на периодическое протапливание

В Заневке (Кудрово) уже начали отключать отопление. Кудрово расположено внутри КАД, хотя это уже Ленобласть. В Петербурге батареи пока топят.



Как сообщила пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», компания с 12 мая переходит на режим периодического протапливания в Ленинградской области, то есть на подведомственной ей территории Заневского городского поселения.



«Режим периодического протапливания предполагает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах работы предприятия. В случаях неблагоприятных погодных факторов и снижения среднесуточной температуры наружного воздуха системы отопления зданий подлежат включению от теплоисточников в заданных режимах. Завершение отопительного сезона в Ленинградской области будет объявлено при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха выше 10 градусов С в течение трех суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха», — отмечается в сообщении.

