В Меншиковском дворце покажут работы Брейгелей из частной коллекции

Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Нидерландская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз» представит работы мастеров XVI–XVII веков. Центральное место в экспозиции займёт наследие Питера Брейгеля Старшего: работы его сыновей Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего, а также внука, Яна Брейгеля Младшего. Их дополнят работы современников — Себастьяна Вранкса, Яна ван Кесселя Старшего, Йоса де Момпера и Франса II Франкена.

Авторы выставки обещают, что экспозиция позволит проследить «брейгелевскую традицию» в искусстве Фландрии XVII века. По сути это обещание показать «линию Брейгеля» в нидерландском Золотом веке, хотя специалисты давно отмечают, что брейгелевское видение окружающей «натуры» отличается от работ более поздних художников. Если говорить конкретно о наследии Питера Брейгеля Старшего (1525–1569), то в его работах много едкости и даже чего-то жутковатого, в то время как к середине XVII века характер образов нидерландских мастеров стал другим. Часть провинций отделились от Испании, стали протестантскими и подарили миру (и Эрмитажу) целые галереи так называемых малых голландцев — жанровых работ, показывающих голландцев с теплом и добродушием. В землях, оставшихся католическими, расцвела барочная культура с её буйством красок — в Антверпене работал Питер Пауль Рубенс. В общем, «линия Брейгеля» в Нидерландах трансформировалась и причудливо преломлялась.



Если вы более-менее представляете себе эрмитажную коллекцию, то знаете, какое важное место в ней занимает нидерландское искусство, возможность дополнить представление о нем — удача. Выбор Меншиковского дворца тоже не случаен — там много «голландских» интерьеров.

