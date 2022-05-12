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    В Меншиковском дворце покажут работы Брейгелей из частной коллекции

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    На выставке в Большом зале Меншиковского дворца представят двадцать восемь картин авторства династии Брейгелей и их современников.

    Поклонение волхвов, Брейгель, Питер Младший. 1564–1638
    Поклонение волхвов, Брейгель, Питер Младший. 1564–1638Фото: hermitagemuseum.org/
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    Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Нидерландская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз» представит работы мастеров XVI–XVII веков. Центральное место в экспозиции займёт наследие Питера Брейгеля Старшего: работы его сыновей Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего, а также внука, Яна Брейгеля Младшего. Их дополнят работы современников — Себастьяна Вранкса, Яна ван Кесселя Старшего, Йоса де Момпера и Франса II Франкена.

    Авторы выставки обещают, что экспозиция позволит проследить «брейгелевскую традицию» в искусстве Фландрии XVII века. По сути это обещание показать «линию Брейгеля» в нидерландском Золотом веке, хотя специалисты давно отмечают, что брейгелевское видение окружающей «натуры» отличается от работ более поздних художников. Если говорить конкретно о наследии Питера Брейгеля Старшего (1525–1569), то в его работах много едкости и даже чего-то жутковатого, в то время как к середине XVII века характер образов нидерландских мастеров стал другим. Часть провинций отделились от Испании, стали протестантскими и подарили миру (и Эрмитажу) целые галереи так называемых малых голландцев — жанровых работ, показывающих голландцев с теплом и добродушием. В землях, оставшихся католическими, расцвела барочная культура с её буйством красок — в Антверпене работал Питер Пауль Рубенс. В общем, «линия Брейгеля» в Нидерландах трансформировалась и причудливо преломлялась.

    Если вы более-менее представляете себе эрмитажную коллекцию, то знаете, какое важное место в ней занимает нидерландское искусство, возможность дополнить представление о нем — удача. Выбор Меншиковского дворца тоже не случаен — там много «голландских» интерьеров.

    Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Нидерландская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз» пройдёт в Большом зале Меншиковского дворца Эрмитажа с 28 мая по 28 августа 2022 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Поклонение волхвов, Брейгель, Питер Младший. 1564–1638
    Поклонение волхвов, Брейгель, Питер Младший. 1564–1638Фото: hermitagemuseum.org/

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