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    Власти Ленобласти утверждают, что музей «Прорыв блокады Ленинграда» вывесил огромную букву Z на фасаде по собственной инициативе

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    14 комментариев

    Сотрудники музея «Прорыв блокады Ленинграда» разместили на своем здании символ Z в знак поддержки российской армии не по рекомендации сверху, а по собственной инициативе. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

    Фото: «Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» / «ВКонтакте»
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    По словам Цоя, администрация Ленинградской области решение музея поддерживает.

    О появлении буквы Z на фасаде «Прорыва блокады Ленинграда» рассказали в начале апреля в группе музея во «ВКонтакте». В публикации назвали вывешенный символ «приветом доблестным российским воинам», а происходящее на Украине сравнили с Великой Отечественной войной.

    Отметим, что музей «Прорыв блокады Ленинграда» подчиняется бюджетному «Музейному агентству», которое объединяет 28 музеев Ленинградской области.

    Фото: «Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» / «ВКонтакте»

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    Комментарии (14)

    Ushat Pomoev
    Власти уже начали нехотя оправдываться?
    Неужели остатки совести еще сохранились?
    angel of death
    зачем смешивать текущую политику с прошлым, в которым не было этих иностранных букв?

    повесили бы просто георгиевские ленты там, или другие украшения, которые относятся к тому времени, которое музей изначально представляет...

    наверняка, расшифровывая блокадные дневники, люди не встречают в архивах этих букв ... да и в исторических документах того времени они скорее всего отсутствовали...
    МатрёшечкА
    Очень жаль, что они День Победы, память о Блокаде замарали этой своей мерзкой грязью..
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