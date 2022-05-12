Власти Ленобласти утверждают, что музей «Прорыв блокады Ленинграда» вывесил огромную букву Z на фасаде по собственной инициативе

Сотрудники музея «Прорыв блокады Ленинграда» разместили на своем здании символ Z в знак поддержки российской армии не по рекомендации сверху, а по собственной инициативе. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
По словам Цоя, администрация Ленинградской области решение музея поддерживает.
О появлении буквы Z на фасаде «Прорыва блокады Ленинграда» рассказали в начале апреля в группе музея во «ВКонтакте». В публикации назвали вывешенный символ «приветом доблестным российским воинам», а происходящее на Украине сравнили с Великой Отечественной войной.
Отметим, что музей «Прорыв блокады Ленинграда» подчиняется бюджетному «Музейному агентству», которое объединяет 28 музеев Ленинградской области.