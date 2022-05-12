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    Активы Сбербанка и ВЭБ принудительно изымут на Украине

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    11 комментариев

    Совет национальной безопасности и обороны Украины решил национализировать дочерние структуры Сбербанка и ВЭБ, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, передает 12 мая «Интерфакс».

    По решению СНБО от 11 мая, принудительному изъятию подлежат 99,8 % акций Проминвестбанка (ПИБ), которые принадлежат госкорпорации «ВЭБ.РФ», и 100 % акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащие Сбербанку России.

    Также подлежат изъятию и другие финансовые активы, в том числе переуступка долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд гривен, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направят на удовлетворение требований кредиторов.

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    Комментарии (11)

    French
    Там ещё гири в пустом кабинете остались .., пусть пилят , они золотые
    wbons
    неожиданно как-то
    Ivanov_I_I
    Россию изо всех сил оберегают от строительства империализма.
    Только российские капиталисты или банкиры соберутся выносить что-нибудь за рубеж, как там сразу берут и конфискуют.
    Потому что надо в своей стране работать, а не выводить капиталы.
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