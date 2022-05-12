Активы Сбербанка и ВЭБ принудительно изымут на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил национализировать дочерние структуры Сбербанка и ВЭБ, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, передает 12 мая «Интерфакс».
По решению СНБО от 11 мая, принудительному изъятию подлежат
Также подлежат изъятию и другие финансовые активы, в том числе переуступка долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд гривен, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направят на удовлетворение требований кредиторов.