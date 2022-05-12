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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300, трех «Смерчей» и 13 украинских беспилотников

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    В течение суток ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. Об этом в ходе утреннего брифинга 12 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, также в районе Одессы уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого, близ населенного пункта Коротыч уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, а в районе поселка Раздолье Харьковской области и города Славянска Донецкой народной республики — три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

    Средствами ПВО за сутки уничтожены 13 украинских беспилотников, а в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную этим событиям.

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