Минобороны РФ сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300, трех «Смерчей» и 13 украинских беспилотников

В течение суток ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. Об этом в ходе утреннего брифинга 12 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, также в районе Одессы уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого, близ населенного пункта Коротыч уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, а в районе поселка Раздолье Харьковской области и города Славянска Донецкой народной республики — три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

