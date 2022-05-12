Кости из Муринского парка легли на стол следователя. Возбуждено дело, но не по статье об убийстве

Человек, чьи останки нашли в Муринском парке в начале месяца, погиб от удара по голове. Результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны «Фонтанке» 12 мая.



Сразу же после заключения экспертов было возбуждено уголовное дело, но не по «убойной» статье, а по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Личность погибшего пока не установлена.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что человек, скелет которого нашли между Муринским ручьем и Северным проспектом, погиб от года до трех лет назад. В кости руки осталась титановая пластина, с помощью которой теоретически можно определить личность погибшего.

