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    Кости из Муринского парка легли на стол следователя. Возбуждено дело, но не по статье об убийстве

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    6 комментариев

    Человек, чьи останки нашли в Муринском парке в начале месяца, погиб от удара по голове. Результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны «Фонтанке» 12 мая.

    Сразу же после заключения экспертов было возбуждено уголовное дело, но не по «убойной» статье, а по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Личность погибшего пока не установлена.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что человек, скелет которого нашли между Муринским ручьем и Северным проспектом, погиб от года до трех лет назад. В кости руки осталась титановая пластина, с помощью которой теоретически можно определить личность погибшего.

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    Комментарии (6)

    pgrad
    Живу неподалеку, гуляю там с собакеном. В зарослях у ручья практически круглогодичный лагерь бомжей, "прописанных постоянно" в импровизированных палатках. К ним поближе даж мой собакен соваться боится. Немудрено, что ежели там кто волею божиею помре - то нескоро будет обнаружен.
    263778851
    Это все статистика
    rs9313446
    а чем это причинение от убийства отличается?
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