Останкам человека в Муринском парке от года до трех, но у полиции появилась важная зацепка

Эксперты дали надежду полиции и СК установить личность человека, останки которого нашла дама с собаками в Муринском парке.
Человек, скелет которого нашли накануне между Муринским ручьем и Северным проспектом, погиб от года до трех лет назад, стало известно «Фонтанке» 5 мая. Пока не удалось установить, мужчина это или женщина, но специалисты увидели, что череп был расколот, что, возможно, стало причиной смерти. А также, по предварительной информации, в кости руки нашли титановую пластину, с помощью которой можно будет определить личность погибшего.
В правоохранительных органах, как говорят, сильно удивляются тому, что останки только сейчас нашли в месте, где гуляет много людей с собаками.
«Фонтанка» писала, что звонок в полицию 4 мая около шести вечера сделала местная жительница, которая гуляла с питомцами. Они-то и раскопали землю и нашли человеческие кости.