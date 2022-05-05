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    Останкам человека в Муринском парке от года до трех, но у полиции появилась важная зацепка

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    8 комментариев

    Эксперты дали надежду полиции и СК установить личность человека, останки которого нашла дама с собаками в Муринском парке.

    Человек, скелет которого нашли накануне между Муринским ручьем и Северным проспектом, погиб от года до трех лет назад, стало известно «Фонтанке» 5 мая. Пока не удалось установить, мужчина это или женщина, но специалисты увидели, что череп был расколот, что, возможно, стало причиной смерти. А также, по предварительной информации, в кости руки нашли титановую пластину, с помощью которой можно будет определить личность погибшего.

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    В правоохранительных органах, как говорят, сильно удивляются тому, что останки только сейчас нашли в месте, где гуляет много людей с собаками.

    «Фонтанка» писала, что звонок в полицию 4 мая около шести вечера сделала местная жительница, которая гуляла с питомцами. Они-то и раскопали землю и нашли человеческие кости.

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    Комментарии (8)

    Pilat
    Ага...удивляются они, что люди не хотят звонить в полицию......
    265055770
    А еще говорят, что студентов-медиков учат отличать мужской скелет от женского еще на 1-м курсе.
    rs9313446
    титановая пластина -это если в розыск объявлена и указана примета(хотя приметой это сложно назвать)
    вряд ли все пластины где то в реестре есть
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