Останкам человека в Муринском парке от года до трех, но у полиции появилась важная зацепка

Человек, скелет которого нашли накануне между Муринским ручьем и Северным проспектом, погиб от года до трех лет назад, стало известно «Фонтанке» 5 мая. Пока не удалось установить, мужчина это или женщина, но специалисты увидели, что череп был расколот, что, возможно, стало причиной смерти. А также, по предварительной информации, в кости руки нашли титановую пластину, с помощью которой можно будет определить личность погибшего.

