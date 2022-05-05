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    Останки человека нашли в Муринском парке

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    Страшную находку сделала жительница Калининского района во время прогулки по Муринскому парку. Забравшись в дебри, она нашла человеческие кости.

    В полицию сообщение об обнаружении останков поступило накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая. Прибывший на место наряд полиции нашел среди деревьев между Муринским ручьем и домом 40 по Северному проспекту скелет человека, пол и возраст которого установить было невозможно. На останках нашли остатки одежды.

    Кости направлены в морг для установления причины смерти.

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