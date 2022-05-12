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    «Мерседес» въезжает в булочную, и водитель делает ноги. Финал погони на Римского-Корсакова попал на видео

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    В полиции оказался не только водитель-нарушитель.

    Момент ДТП на проспекте Римского-Корсакова, ставшего финальной точкой полицейской погони, зафиксировала камера видеонаблюдения.

    На записи, которую публикует 12 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», видно, как белый «Мерседес» двигается по дуге и врезается в здание, где расположена булочная. Тут же открываются двери, водитель убегает, выходят еще два пассажира, и подъезжает машина полиции.

    «Фонтанка» писала, что сотрудники ДПС преследовали этот «Мерседес» после неудачной попытки остановить его: водитель проигнорировал их требования и увеличил скорость. ДТП произошло 11 мая около 5:20 у дома 8/18 по проспекту Римского-Корсакова. Никто не пострадал.

    По данным «Дорожного инспектора», полицейские задержали не только водителя, но и двух пассажиров.

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