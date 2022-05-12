Компания Costa Cruises приостановила продажи круизов россиянам

Как сообщает « Вестник АТОР » 12 мая, агенты — партнёры Costa Cruises, которая является одной из дочерних фирм Carnival Corporation, — получили от оператора сообщение о прекращении приёма заявок на круизы от граждан, проживающих на территории РФ и Белоруссии.

Costa Cruises заявила, что решение связано с санкциями в отношении РФ со стороны США, Великобритании и Европейского союза.

Российские туроператоры и агенты, которые сотрудничали с Costa Cruises и другими компаниями, объяснили «Вестнику АТОР», что, общаясь с партнёрами, компания Costa Cruises мотивирует такое решение «финансовыми рисками».

В Costa Cruises отметили, что гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны, а для оплаты будет пользоваться банковским счётом другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.

Между тем российские контрагенты отключены от систем бронирования многих из указанных круизных компаний и не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из России. Тогда как Costa Cruises не работает с физлицами напрямую.

В Costa Cruises добавили, что существующие и уже подтверждённые бронирования не будут аннулированы, но один из собеседников издания сообщил, что Costa Cruises уже отказала в посадке на борт ряду россиян, успевших приобрести круизы. Проблема затронула тех из них, кто приобрёл круизы в самом начале мая.