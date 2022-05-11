ООН предоставила новые данные по погибшим и раненным на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предоставило новые данные по количеству подтвержденных случаев гибели и ранений среди гражданского населения на Украине. С 24 февраля по 10 мая убиты 3 496 человек, 3 760 ранены. Об этом говорится в сообщении управления 11 мая.

Отмечается, что среди погибших «1 268 мужчин, 821 женщина, 76 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1 169 взрослых, чей пол пока неизвестен». Среди раненых — 348 детей.

Напомним, что ранее ООН сообщала о 3 309 погибших на территории Украины.