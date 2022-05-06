ООН обновила данные по погибшим на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека озвучило последние данные по количеству подтвержденных случаев гибели и ранений среди гражданского населения на Украине. С 24 февраля по 5 мая убиты 3 309 человек, 3 493 ранены. Об этом говорится в сообщении управления.



Отмечается, что «среди погибших — 1 194 мужчины, 761 женщина, 73 девочки и 88 мальчиков, а также 73 ребенка и 1 120 взрослых, чей пол пока неизвестен». Среди раненых — 330 детей.

Напомним, что ранее ООН сообщала о 3 153 погибших на территории Украины.