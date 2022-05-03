ООН: На Украине погибли 3 153 мирных жителя

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека озвучили количество жертв среди гражданского населения на Украине. Всего с начала спецоперации до 24 часов ночи 1 мая 2022 года убито 3 153 человека, ранено 3 316, сообщил накануне, 2 мая, медиацентр ООН.



Среди погибших — «1115 мужчин, 722 женщины, 71 девочка и 83 мальчика, а также 72 ребенка и 1090 взрослых, пол которых пока неизвестен», — сообщается на сайте ООН.



На Донецкую и Луганскую области из общего числа погибших приходится 3 241 жертва: 1 638 убитых и 1 603 раненых.

