    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 3

    7 м/с, зап

    753мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ООН: На Украине погибли 3 153 мирных жителя

    2516
    14 комментариев

    В управлении верховного комиссара ООН по правам человека озвучили количество жертв среди гражданского населения на Украине. Всего с начала спецоперации до 24 часов ночи 1 мая 2022 года убито 3 153 человека, ранено 3 316, сообщил накануне, 2 мая, медиацентр ООН.

    Среди погибших — «1115 мужчин, 722 женщины, 71 девочка и 83 мальчика, а также 72 ребенка и 1090 взрослых, пол которых пока неизвестен», — сообщается на сайте ООН.

    На Донецкую и Луганскую области из общего числа погибших приходится 3 241 жертва: 1 638 убитых и 1 603 раненых.

    В регионах, находившихся под контролем Киева, насчитали 3 228 жертв: 1 515 убитых и 1 713 раненых.

    Большинство мирных граждан погибли и пострадали в результате «обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов».

    В ООН полагают, что фактические цифры могут быть выше, поскольку информация с мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    serzh.ferro
    скоро на скамью подсудимых сядут не только зачинщики и участники, но и пропагандисты вместе с комментарами.
    Леонтий
    Не хочу показаться циничным,но число жертв для такого большого конфликта незначительное.По данным той же ООН, у США в Ираке 151тыс.жертв среди мирного населения.
    Olen
    Стоило начаться СВО и ООН сразу заинтересовали жертвы среди мирного населения.
    8 лет как-то абсолютно не интересно было. Гуттериш в Киеве даже не обмолвился об убитых по приказу Зеленого мирных гражданах.
    "Совпадение? Не думаю"
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close