    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    753мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле белгородского села со стороны Украины, есть пострадавший

    567
    2 комментария

    Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, есть разрушения и как минимум один пострадавший. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте. Более подробную информацию сообщу позже», — написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

    11 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности по всей территории региона. Приграничные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Это не провокация, это не провокация.. Ой.. Это не мы... :)
    VVM1962
    это "спецоперация" сынок, а не обстрел.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close