Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле белгородского села со стороны Украины, есть пострадавший

Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, есть разрушения и как минимум один пострадавший. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте. Более подробную информацию сообщу позже», — написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

