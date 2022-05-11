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    После пожаров в Тюменской области было возбуждено десять уголовных дел

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    Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по факту пожаров в регионе было возбуждено десять уголовных дел. По его словам, обстановка складывается напряжённая.

    Как рассказал Моор 11 мая в своём Telegram-канале, в минувшие выходные спасатели тушили возгорания в 16 районах области. При этом в МЧС отметили, что причина подавляющего большинства из них — неосторожное обращение с огнем.

    «Как доложили коллеги из МЧС, причина 96% возгораний — неосторожное обращение с огнём. Часто за этой формулировкой скрывается обычный поджог», — объяснил губернатор.

    Моор добавил, что поручил специалистам приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов уголовных дел для передачи в суд.

    Накануне, 10 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что за тушение пожаров отвечают главы регионов. По его словам, сейчас у них есть все необходимые для этого полномочия, техника и финансы.

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