После пожаров в Тюменской области было возбуждено десять уголовных дел

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по факту пожаров в регионе было возбуждено десять уголовных дел. По его словам, обстановка складывается напряжённая.
Как рассказал Моор 11 мая в своём Telegram-канале, в минувшие выходные спасатели тушили возгорания в 16 районах области. При этом в МЧС отметили, что причина подавляющего большинства из них — неосторожное обращение с огнем.
«Как доложили коллеги из МЧС, причина 96% возгораний — неосторожное обращение с огнём. Часто за этой формулировкой скрывается обычный поджог», — объяснил губернатор.
Моор добавил, что поручил специалистам приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов уголовных дел для передачи в суд.
Накануне, 10 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что за тушение пожаров отвечают главы регионов. По его словам, сейчас у них есть все необходимые для этого полномочия, техника и финансы.