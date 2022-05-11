После пожаров в Тюменской области было возбуждено десять уголовных дел

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по факту пожаров в регионе было возбуждено десять уголовных дел. По его словам, обстановка складывается напряжённая.



Как рассказал Моор 11 мая в своём Telegram-канале, в минувшие выходные спасатели тушили возгорания в 16 районах области. При этом в МЧС отметили, что причина подавляющего большинства из них — неосторожное обращение с огнем.



«Как доложили коллеги из МЧС, причина 96% возгораний — неосторожное обращение с огнём. Часто за этой формулировкой скрывается обычный поджог», — объяснил губернатор.

