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    Ещё один петербуржец стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию. Его ролик увидела ФСБ

    2003
    16 комментариев

    Житель Петербурга задержан по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Его подвело опубликованное в соцсети видео.

    Ка сообщает петербургский Следственный комитет, обвинение по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса предъявлено 38-летнему мужчине. По версии следствия, он изготовил и опубликовал в социальной сети недостоверный ролик, доступ к которому не был ограничен.

    «Преступная деятельность выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ», — уточнили в ведомстве.

    Проект «Сетевые свободы» ранее сообщил, что по статье о фейках обыски прошли у гражданского активиста Бориса Романова, СК просит Выборгский райсуд заключить его под стражу.

    7 мая аналогичную меру пресечения Кировский районный суд Петербурга избрал для активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой.

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    Комментарии (16)

    душилидушили
    Очередной рывок левоохранения. Держись, Борис!
    Денеб
    Не перевелись ещё настоящие граждане в родном отечестве!
    Диванный Эксперт
    Как так можно было?
    Он же борется за права нерусских призывать к убийству русских…
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