Ещё один петербуржец стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию. Его ролик увидела ФСБ

Житель Петербурга задержан по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Его подвело опубликованное в соцсети видео.
Ка сообщает петербургский Следственный комитет, обвинение по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса предъявлено 38-летнему мужчине. По версии следствия, он изготовил и опубликовал в социальной сети недостоверный ролик, доступ к которому не был ограничен.
«Преступная деятельность выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ», — уточнили в ведомстве.
Проект «Сетевые свободы» ранее сообщил, что по статье о фейках обыски прошли у гражданского активиста Бориса Романова, СК просит Выборгский райсуд заключить его под стражу.
7 мая аналогичную меру пресечения Кировский районный суд Петербурга избрал для активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой.