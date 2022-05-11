Новым главой Росстата стал замминистра Минэкономразвития. Его предшественник занял губернаторское кресло

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина новым главой Росстата. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба кабмина.
Сергей Галкин — выходец из Минэкономразвития. В 2017 году он был приглашён на должность советника министра, а вскоре после этого возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций. С ноября 2018 года занимал пост замминистра, курировал вопросы региональной политики и регионального развития. До этого с 2010 года в течение шести лет работал аналитиком в «ВТБ Капитал».
Росстат остался без руководителя накануне, 10 мая. Павел Малков, возглавлявший ведомство с декабря 2018 года, указом президента Владимира Путина был назначен врио губернатора Рязанской области.