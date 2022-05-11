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    Новым главой Росстата стал замминистра Минэкономразвития. Его предшественник занял губернаторское кресло

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    2 комментария

    Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина новым главой Росстата. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба кабмина.

    Сергей Галкин — выходец из Минэкономразвития. В 2017 году он был приглашён на должность советника министра, а вскоре после этого возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций. С ноября 2018 года занимал пост замминистра, курировал вопросы региональной политики и регионального развития. До этого с 2010 года в течение шести лет работал аналитиком в «ВТБ Капитал».

    Росстат остался без руководителя накануне, 10 мая. Павел Малков, возглавлявший ведомство с декабря 2018 года, указом президента Владимира Путина был назначен врио губернатора Рязанской области.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Разве имеет значение, кто стал новым главой Росстата? От перестановки слагаемых результат не меняется......
    Pravda178
    Бесполезно менять кровати....
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